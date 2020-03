Da domenica 15 marzo andrà in onda su Rai 1 la fiction in 4 puntate ”Bella da morire” con Cristiana Capotondi e Marco Martani.

Abbiamo visto in anteprima la prima puntata e ve ne parliamo.

Gioia Scuderi (Giulia Arena) è una bellissima ragazza con l’aspirazione di lavorare nel mondo dello spettacolo ma, un giorno scompare e il suo cadavere viene ritrovato in fondo al lago. Sul suo caso indaga Eva Cantini (Cristiana Capotondi) che amaramente scopre di trovarsi davanti ad un nuovo caso di femminicidio e sarà sua premura trovare il colpevole con l’aiuto dell’ispettore Marco Corvi (Marco Martani).

Chi ha ucciso Gioia e perché?

Come ogni prima puntata che si rispetti vengono presentati i personaggi e le trame a loro relative, senza che venga svelato troppo allo spettatore.

Se David Lynch ha realizzato una serie sul caso di omicidio di Laura Palmer, il regista Andrea Molaioli firma una serie drammatica con classici elementi del genere crime, disseminando indizi e coinvolgimenti su ogni personaggio.

Eva Cantini rappresenta la voce di chi cerca giustizia in questi casi e che è pronta a non fermarsi mai davanti alle apparenze, approfondendo ogni dettaglio a cui va incontro. Ad aiutarla nel proseguimento delle indagini, necessario è l’aiuto di altre due donne: un magistrato (Lucrezia Lante della Rovere) e un medico legale (Margherita Laterza).

“Bella da morire” è una storia necessaria visto che in Italia i femminicidi non si arrestano, e con questa narrazione si cerca di superare le varie frasi apostrofanti “chissà cosa ha fatto per arrivare a tanto, se lo meritava”. È una serie molto realistica, cruda, racconta di come dinamiche anche semplici che si innescano nelle relazioni interpersonali possono avere epiloghi molto dolorosi.

Bella da morire é una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e andrà in onda ogni domenica su Rai 1 (dal 15 marzo)

Regia: Andrea Molaioli

Cast: Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere, Gigio Alberti, Margherita Laterza Benedetta Cimatti, Paolo Sassanelli, Denis Fasolo, Anna Ferruzzo, Fausto Maria Sciarappa, Elena Radonicich, Lorenzo Ciamei.