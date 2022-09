Beast: recensione del thriller con Idris Elba

Beast arriva nei cinema il 22 settembre. Baltasar Kormákur dirige un thriller angosciante e violento con un Idris Elba in grande spolvero. Questa la recensione.

“Attacchi multipli senza mangiare la preda. I leoni non lo fanno. Almeno nessun leone che abbia mai visto.”

Il Dottor Samuel (Idris Elba), assieme alle proprie figlie Mere (Iyana Halley) e Norah (Leah Sava Jeffries), si recano nella riserva di Mopani, luogo d’origine della madre delle ragazze. Qui incontreranno lo “Zio” Martin (Sharlto Copley) che farà loro conoscere la riserva sudafricana in cui vivono diversi branchi di leoni. Un misterioso e spietato predatore darà loro una caccia senza quartiere. Riusciranno a salvarsi e a domare il leone impazzito?

IL COMMENTO

Angosciante e ricco di patos, Beast non dà tregua allo spettatore, e lo trascina in un continuo susseguirsi di emozioni e di scene forti e cruente. Nonostante un canavaccio narrativo fin troppo legato al classico cliché del cacciatore-preda, già apprezzato in saghe iconiche quali Jurassic Park e Predator, Beast è avvincente e mai banale.

Il film di Kormàkur, girato quasi totalmente con la telecamera a spalla, si distingue da altri titoli di genere per un’immersiva esperienza narrativa che porta a sobbalzare d’improvviso dalla poltrona. Non dando a chi guarda una visione in campo lungo per la maggior parte della visione, Baltasar Kormákur riesce a ricreare, infatti, un frustrante senso di angoscia dai toni quasi claustrofobici che di certo fanno da enorme contrasto agli ampi spazi forniti dalla savana circostante.

Non sarà sicuramente un film da Oscar, ne tantomeno un campione di incassi, ciononostante Beast svolge il suo compito in maniera egregia, ed è per questo che merita di essere visto al cinema, dove per impatto visivo può dare il massimo dal punto di vista della soddisfazione dello spettatore. Ottima, inoltre, la fotografia in campo lungo che premia i colori africani, lasciando lo spettatore con un appagante ma fugace senso di tranquillità.

Per concludere è giusto dare una lode alla buona prova recitativa dei protagonisti, Idris Elba su tutti, e soprattutto in una forma smagliante.

