Fresco di nomination all’Oscar 2023, il lanciatissimo Barry Keoghan sarebbe prossimo a firmare per un ruolo chiave nel sequel di Il Gladiatore.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il volto del nuovo Joker in The Batman “Barry Keoghan” avrebbe avviato le trattative con la Paramount per il ruolo dell’imperatore Geta, figlio di Settimio Severo e Giulia Domna e fratello di Caracalla. Se dovesse firmare, affiancherebbe l’altro candidato all’Oscar 2023 “Paul Mescal” che prenderà il ruolo del protagonista di The Gladiator 2, ossia Lucio, il figlio il Lucilla.

Il nuovo film sarà ambientato anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, protagonista sarà Lucio, figlio il Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del perfido Commodo (Joaquin Phoenix). Nel film del 2000 Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava Lucio e sua madre vendicando anche la propria famiglia prima di morire. Il ruolo di Lucio è stato affidato a Paul Mescal, giovane attore al suo primo grande ruolo in quel di Hollywood.

La pre-produzione di Il Gladiatore 2 è attualmente in corso. Il film sarà diretto da Ridley Scott, regista del primo iconico film datata 2000 vincitore di 5 premi Oscar, tra cui quello del Miglior Film. Scott produrrà anche, insieme al presidente di Scott Free “Michael Pruss“, ed a Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha scritto la sceneggiatura.

The Gladiator 2 sarà nelle sale USA dal 22 novembre 2024.