Donald Glover è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime ore grazie al lancio del trailer di un film intitolato Bando Stone & The New World.

Il film è diretto, interpretato e prodotto dallo stesso Glover, e tra l’altro vede la colonna sonora firmata da Childish Gambino, guarda caso il suo pseudonimo quando si tratta di pubblicare brani musicali. Ma non è tutto perché il lancio del trailer di questo misterioso film dai forti toni sci-fi arriva nello stesso periodo in cui Glover/Gambino pubblicherà il nuovo singolo dal titolo “Lithonia“, tratto dall’album “Bando Stone & The New World“, ma guarda un pò, il titolo del film stesso. Un Trip!

Ma torniamo al film. Il trailer mostra il personaggio interpretato da Donald Glover (una ex pop-star) immerso in un futuro post-apocalittico pieno zeppo di animali che hanno subito metamorfosi, dinosauri strani e scariche elettriche misteriose che vengono dal cielo. Il cast presenta anche Jessica Allain, mentre la sceneggiatura è firmata da Evi Wilder, nome sconosciuto ad Hollywood che non ha neppure un credito ..che si tratti di un nuovo pseudonimo per Glover?

Bando Stone & The New World attualmente non ha una data di rilascio al cinema, ma dalle immagini del primo trailer si appresta ad essere una piccola chicca per gli appassionati di genere.

