Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso in rete il trailer della prima delle tre parti annunciate della stagione finale di Cobra Kai.

Come noto, la prima parte sarà trasmessa su Netflix a partire dal 18 luglio e conterà solo cinque episodi, successivamente si dovrà aspettare nel mese di novembre per la seconda parte, con un finale al momento fissato in una data non annunciata nel 2025. I nuovi episodi partiranno dall’eliminazione della Cobra Kai dalla Valley, con gli studenti ed i sensei impegnati nel capire come e se partecipare al Sekai Taikai, i campionati mondiali di karate.

Cobra Kai vede protagonisti Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove e Yuji Okumoto che riprendono tutti i loro ruoli dalla serie di film Karate Kid. Nel cast figurano anche Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.

La serie è stata scritta e prodotta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tramite la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Westbrook Entertainment insieme a Susan Ekins in associazione con Sony Pictures Television. Macchio e Zabka sono anche produttori esecutivi.

TRAMA SERIE: Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, con un ormai affermato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate che dà il titolo alla serie.

È tempo di tornare al dojo. I primi cinque episodi di Cobra Kai stagione 6 arrivano il 18 luglio, solo su Netflix.🥋 pic.twitter.com/wjcPl62zT1 — Netflix Italia (@NetflixIT) July 1, 2024

