La nuova serie Netflix, dal titolo Away, è sbarcata sulla piattaforma digitale il 4 settembre, e questa è la nostra recensione

Diretta da Andrew Hinderhaker, la serie Away conta nel ruolo della protagonista Hilary Swank, straordinaria interprete già vincitrice di due premi Oscar. Con lei anche Talitha Bateman e Josh Charles.

La serie Away racconta la storia di una famiglia non convenzionale, quella del team di astronauti, e di alcune storie, d’amore e familiari, che si intrecciano con essa. La vicenda è incentrata sulla vita della squadra di piloti spaziali, che compie una missione per la NASA sul pianeta Marte. Già da principio veniamo catapultati in dinamiche del tutto sconosciute che pian piano riescono a realizzarsi grazie a una narrazione, attraverso flashback, che ci rende sempre più familiari i protagonisti sul piccolo schermo.

L’ambientazione è contemporanea, o in un futuro molto prossimo, dove la colonizzazione di Marte non è più un sogno utopico ma una realtà. La missione della NASA unisce esperti astronauti diretti sul Pianeta Rosso che provengono da Stati Uniti, Russia, Cina, India e Gran Bretagna. Gli uomini chiamati ad affrontare questa missione sanno bene che non sarà semplice essere “fuori dal mondo” per ben tre anni, senza calcolare i due anni di preparazione al viaggio. Tanti saranno i problemi che dovranno affrontare, sia tecnici che umani.

Abbiamo già avuto modo di vedere la Swank in altri ruoli drammatici e in questa parte non è da meno, regalandoci un’ottima performance di una madre alle prese con seri problemi familiari a distanza e di una donna forte, capitano della squadra, responsabile di decisioni vitali.

Sebbene la fotografia e la regia siano validissime – anche grazie all’enorme budget a disposizione – la trama, pur cercando di mantenere una certa tensione come nel film “Gravity”, ne perde la suspense rendendo tutto un po’ sottotono.

Piacevole, infine, il fatto di poter conoscere i vari personaggi con flashback sulla loro vita privata.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.