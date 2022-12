Guarda Avatar: La Via dell’Acqua con UCI Cinemas e partecipa al concorso

In occasione dell’uscita al cinema dell’atteso Avatar: La Via dell’Acqua, il circuito UCI Cinemas ha lanciato un importante concorso a premi.

COMUNICATO STAMPA

Negli UCI Cinemas arriva il concorso dedicato ad Avatar: La Via dell’Acqua

Per gli acquisti online, UCI Cinemas mette in palio premi esclusivi dedicati al film

Milano, 6 dicembre 2022 – Negli UCI Cinemas arriva il concorso dedicato ad Avatar: La Via dell’Acqua, l’attesissimo sequel di Avatar diretto da James Cameron che uscirà sul grande schermo il 14 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Chi acquisterà online un biglietto per un qualsiasi spettacolo fino al 18 dicembre del sequel di James Cameron parteciperà al concorso che mette in palio una vacanza per tutta la famiglia a Pandora, il mondo di Avatar all’interno del Walt Disney Word in Florida. Per partecipare sarà necessario registrare il biglietto sulla piattaforma avatar2.ucicinemas.it, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sulla promozione.

UCI Cinemas ha previsto anche un omaggio dedicato esclusivamente agli affezionati del Circuito: tutti i possessori della SKIN ucicard che acquisteranno online entro l’11 dicembre il biglietto per assistere alle proiezioni riceveranno un magnete dedicato al film.

Inoltre chi acquisterà online i biglietti per assistere a una proiezione in 3D di Avatar: La Via dell’Acqua in programma il 14 dicembre riceverà in omaggio un esclusivo poster del film.

UCI Cinemas offrirà agli spettatori la possibilità di assistere alle proiezioni del film in formato 2D e 3D nelle sale di tutto il Circuito, incluse le sale IMAX® di UCI Orio (BG), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI) e UCI Porta di Roma (RM), che combinano una risoluzione senza precedenti, grazie a un impianto surround digitale ad allineamento laser, alla conformazione speciale della sala, dotata di uno schermo più grande e curvo rispetto a quelli classici. L’utilizzo di due proiettori digitali assicura una qualità delle immagini impareggiabile, mentre la presenza di altoparlanti allineati a laser caratterizza un impianto sonoro all’avanguardia.

Il film sarà proiettato anche nelle sale iSense® di UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Parco Leonardo (RM), UCI RomaEst (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Casoria (NA) e UCI Catania, che utilizzano un proiettore digitale 4K e uno schermo più ampio per ottenere un’intensità che supera i limiti di coinvolgimento conosciuti fino a oggi, e nella sala ScreenX di UCI Luxe Marcon, che offre la prima tecnologia multiproiezione al mondo che consente la visione di film panoramici a 270 gradi, andando al di là della tradizionale cornice dello schermo centrale fino ad arrivare alle pareti laterali, dotate di appositi schermi. Tre tecnologie all’avanguardia in grado di valorizzare l’incredibile impatto visivo di Pandora e di far vivere al pubblico l’esperienza cinematografica che solo il Circuito UCI Cinemas è in grado di far provare.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Al Cinema dal 14 dicembre 2022.

TRAMA

Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film 20th Century Studios Avatar: La Via dell’Acqua, primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano