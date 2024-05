Audio Visual Producers Summit 2024: in Calabria il vertice internazionale dell’industria audiovisiva

Si svolgerà dal 10 al 12 giugno a Villa San Giovanni/Scilla (Reggio Calabria) l’Audio Visual Producers Summit 2024, la terza edizione del vertice internazionale, fondamentale appuntamento per gli operatori dell’industria audiovisiva, quest’anno nel segno delle Nuove Frontiere, e coinvolgerà rappresentanti di Francia, Regno Unito, Stati Uniti e naturalmente Italia.

L’evento è un Format APA – Associazione Produttori Audiovisivi, organizzato da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale/ICE, del MiC – Ministero della Cultura e della Regione Calabria con la collaborazione di PGA – Producers Guild of America Awards, CNC – Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée, Unifrance e BFI – British Film Institute.

Audio-Visual Producers Summit: la terza edizione, dal 10 al 12 giugno in Calabria

Giunto alla sua terza edizione, l’AVP Summit riunirà per tre giorni alcuni fra i più influenti e prestigiosi operatori dell’industria audiovisiva italiana e internazionale – società di produzione e distribuzione, network Tv, piattaforme digitali, grandi major e studi indipendenti – che saranno protagonisti di un variegato programma di keynote, panel incentrati su temi di stringente attualità per esplorare le Nuove Frontiere – fil rouge di questa edizione – dell’ecosistema audiovisivo in una prospettiva comparativa e in una visione globale.

Dal valore delle co-produzioni, all’impatto delle nuove tecnologie, come l’Intelligenza artificiale e il VFX, dallo story telling ai modelli di finanziamento e agli incentivi statali, al tema della diversità e dell’inclusione.

L’Audio Visual Producers Summit proporrà sfide e opportunità: un’occasione per tratteggiare i futuri paradigmi dell’audiovisivo, per stringere relazioni fra professionisti dell’industria e implementare networking in un mercato ormai globale e interconnesso. In una regione straordinaria, la Calabria che, attraverso il cinema, ha saputo valorizzare il suo patrimonio naturale e culturale con una narrazione innovativa, sviluppando una filiera audiovisiva altamente professionalizzata.

