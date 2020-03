Un artwork anticipa il tema di American Horror Story 10

Ryan Murphy ha stuzzicato i propri fan riguardo quello che sarà il tema trattato nella decima stagione di American Horror Story.

Il filmmaker ha utilizzato i propri canali social per pubblicare un primissimo artwork ufficiale dalla nuova stagione. L'immagine in questione mostra qualcuno (o qualcosa?) che cerca di riemergere da una scogliere. L'indizio potrebbe portare a creature venute dal fondo dell'oceano, oppure no ovviamente.

La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy.

Tra i membri del cast storico torneranno Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters e Billie Lourd, torneranno anche facce note come Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. A sorpresa entra nell'universo American Horror Story anche Macaulay Culkin, il celebre interprete di Mamma, ho perso l'aereo.

