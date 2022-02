In arrivo il nuovo trailer di Animali Fantastici: I segreti di Silente, l’annuncio di Jude Law

Il nuovo trailer di Animali Fantastici – I segreti di Silente è in arrivo, a confermarlo Jude Law, protagonista della saga nell’iconico ruolo proprio di Silente.

Approfittando dell’enorme seguito dei fan della saga Harry Potter sui social, l’attore Jude Law (Albus Silente) ha annunciato l’arrivo di un secondo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente per il giorno giovedì 24 febbraio. Nel dare il felice annuncio, l’attore ha anche lanciato una simpatica iniziativa che invita i fan a mostrare il loro amore per il potentissimo mago condividendo foto di cosplay, fan art, tatuaggi, citazioni preferite e “tutto ciò che riguarda Silente”.

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE

PRODUZIONE: Animali Fantastici: i segreti di Silente è diretto da David Yates su una sceneggiatura curata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci. DISTRIBUZIONE: Il film approderà nelle sale italiane dal 13 APRILE 2022.

TRAMA: Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?