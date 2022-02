Box Office Italia: Uncharted vince il weekend con quasi 2.5 milioni

Così come accaduto nel Nord America, ma anche nel resto del mondo, Uncharted ha vinto a mani basse il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio.

In un weekend dove gli incassi complessivi sono finalmente risultati in aumento rispetto alle ultime settimane, Uncharted (qui la nostra recensione) è riuscito ad imporsi con un incasso ben oltre le previsioni. Approfittando dell’ottimo passaparola del pubblico, infatti, il nuovo film con Tom Holland è riuscito a raccogliere nei quattro giorni del weekend la bellezza di 2.4 milioni di euro, risultando tra l’altro il Miglior Weekend d’Esordio nel Box Office Italia del 2022, il quinto in assoluto dall’inizio della pandemia.

In seconda posizione si è posizionato, invece, il vincitore dello scorso weekend “Assassinio sul Nilo“, il cui incasso è stato 1.18 milioni di euro, per un totale 3.56 milioni. Il podio del Box Office Italia è stato completato da Ennio (terzo per tutto il weekend) con 651 mila euro, ed un totale comprensivo delle anteprime di 968 mila. Il weekend ha segnato anche l’esordio di Leonora Addio con 49 mila euro, incasso magro ma arrivato dopo due importanti premi conseguiti nei giorni appena precedenti all’esordio in sala, ovvero il Premio FIPRESCI alla Berlinale ed il Premio della Critica dalla SNCCI.

Fonte: Cinetel