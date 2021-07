Netflix ha diffuso oggi il poster ufficiale di Army of Thieves, prequel di Army of the Dead, la fortunata pellicola horror diretta da Zack Snyder.

Con il lancio del poster, però, c’è una gustosa novità che arriva direttamente dai canali social di Zack Snyder che riguarda la presentazione ufficiale del film: Army of the Thieves sarà presentato al Comic-Con di San Diego, il Comic-Con@Home, che si terrà dal 23 al 25 luglio. Ulteriori aggiornamenti saranno rilasciati in un secondo momento.

Il film, diretto ed interpretato da Matthias Schweighöfer, interprete del bancario Dieter presente in Army of the Dead di Snyder, racconterà la storia di questo scassinatore, come è nata la sua ossessione sulle combinazioni delle casseforti e perché quella di Army of the Dead sia così importante per lui. In Army of Thieves una donna misteriosa recluterà il bancario Dieter per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa.

Con Army of Thieves, il colosso Netflix porterà sul proprio catalogo anche Army of the Dead: Lost Vegas, una serie d’animazione che racconterà le origini del personaggio interpretato da Dave Bautista. Zack Snyder parteciperà dirigendo due episodi della serie. Jay Oliva sarà lo showrunner e dirigerà altre due puntate. Bautista, Ana De la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick e Ella Purnell parteciperanno come doppiatori.

Questa è la nostra recensione di Army of the Dead.

Dieter is back, with more safes and less zombies. 💰🔐 Don't miss the Army of Thieves @Comic_Con panel this Sunday, July 25 at 2 pm PT. #ComicConAtHome #ArmyofThieves pic.twitter.com/IM2m9j3d4n — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 20, 2021