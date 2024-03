Arcadian: il trailer dell’horror sci fi con Nicolas Cage

La RLJE Films ha da poche ore rilasciato il trailer di Arcadian, il nuovo thriller sci-fi a forti tinte horror, con Nicolas Cage quale protagonista.

Il film, un adrenalinico mix di azione e horror su base fantascientifica, segue Nicolas Cage nei panni di un padre che cerca di proteggere i suoi figli nei giorni successivi a quella che sembra essere un’apocalisse causata da forme di vita extraterrestri.

Questa la sinossi ufficiale:

In un futuro prossimo, la vita normale sulla Terra sarà decimata. Paul e i suoi due figli, Thomas e Joseph, vivono una vita a metà: tranquillità di giorno e tormento di notte. Ogni notte, dopo il tramonto, affrontano gli attacchi implacabili di un male misterioso e violento. Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul deve lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo. Ne consegue una battaglia da incubo che costringe la famiglia a mettere in atto un piano disperato per sopravvivere.

IL TRAILER

Arcadian è stato scritto da Michele Nilon, diretto da Ben Brewer e prodotto da Redline Entertainment e Highland Film Group. Fungono da produttori Michael Nilon, David Wulf, Arianne Fraser, Delphine Perrier, Braxton Papa e lo stesso Nicolas Cage. Nel cast, oltre a Nicolas Cage, trovano spazio Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall.

RLJE Films distribuirà il fim nelle sale USA a partire dal 12 aprile prossimo. Ancora non si conosce la data di una sua eventuale distribuzione anche nei cinema italiani.