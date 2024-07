Arcadian: recensione dell’horror sci-fi con Nicolas Cage

Abbiamo Visto Arcadian, l’horror sci fi con Nicolas Cage tra i protagonisti, già disponibile in abbonamento su Prime Video. Questa la recensione.

Arcadian è stato scritto da Mike Nilon, diretto da Ben Brewer e prodotto da Redline Entertainment e Highland Film Group. Fungono da produttori Mike Nilon, David Wulf, Arianne Fraser, Delphine Perrier, Braxton Papa e lo stesso Nicolas Cage. Nel cast, oltre a Cage, trovano spazio Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall.

Il film è ambientato in un mondo desolato dove un padre (Nicolas Cage) e i suoi due giovani figli (Jaeden Martell e Maxwell Jenkins) devono sopravvivere a misteriose creature notturne. Durante le ore di luce i tre possono muoversi liberamente e lavorare nella loro fattoria. Durante le ore notturne sono però costretti a barricarsi in casa, al fine di scampare agli attacchi mortali di questi esseri famelici.

Arcadian: un dramma familiare carico di tensione

Nicolas Cage ci ha da sempre abituato ad interpretazioni contrastanti, nessuna delle quali è uguale all’altra. Il suo nomignolo di “Monofaccia” può essere oramai definito totalmente obsoleto. L’attore si muove in maniera assolutamente disinvolta in ruoli folli – come per esempio in Prisoners of The Ghosteland e in Renfield – e in ruoli più drammatici, il sottovalutatissimo Pig, il film del 2021 di Michael Sarnosky, ne è un esempio. Cage sta piano piano risalendo la china, facendo finalmente delle scelte professionali molto più mirate, rimbalzando tra film indipendenti a basso costo come Il colore venuto dallo spazio (qui la nostra recensione) e pellicole dal budget decisamente più alto.

In questo film – in cui vengono condivise alcune tematiche comuni a Signs (il film con Mel Gibson), A Quiet Place, Bird Box e Bussano alla porta – Nicolas Cage è Paul, un padre che vive in maniera estremamente sofferta un dramma familiare. Paul è oramai temprato alla situazione in cui è costretto a vivere , ma i suoi due figli adolescenti non vivono bene una condizione non naturale, dove sono costretti a reprimere ogni loro necessità e ogni loro recondito desiderio.

Attraverso Arcadian, il regista Ben Brewer esplora il nostro primordiale istinto di sopravvivenza, creando un’atmosfera carica di ansia e tensione. Attraverso un sapiente utilizzo di effetti pratici e generati dal computer riesce a dare vita a una forma originale di esseri intensamente spaventosi e inquietanti, nonostante vengano mostrati in maniera estremamente veloce.

Il direttore della fotografia Frank Mobilio fa un ottimo lavoro, riuscendo a catturare la bellezza dei paesaggi d’Irlanda – luogo in cui è stato girato il film – sapendo dare alla foresta un’immagine notturna cupa e minacciosa. La colonna sonora, curata da Kristin Gundred e Josh Martin, riesce perfettamente nell’intento di amplificare il senso di inquietudine che pervade tutto il film, risultando nel contempo assolutamente adeguata nei momenti più calmi e teneri. Purtroppo contrasta con tutto ciò l’eccessivo uso della tecnica della “ripresa a mano libera”, il cui voluto traballare risulta eccessivo e molto fastidioso.

A livello di recitazione, Nicolas Cage è estremamente efficace in questo contesto, ma un gran lavoro viene anche fatto dai due giovani attori Jaeden Martell e Maxwell Jenkins. Sono loro, infatti, ad essere nel focus del film. Soprattutto Martell riesce ad attingere a una vulnerabilità avvincente, quasi come se questa sua capacità fosse innata e istintiva. Mentre la storia tra l’altro fratello e la sua giovane vicina risulta essere la parte più debole dell’intero tessuto narrativo, dove i dialoghi assumono in buona parte un aspetto forzato.

Il ritmo del film durante la prima ora risulta sostenuto, mentre verso il finale sceneggiatura e regia sembrano arrancare, anche se ciò non mina totalmente, offuscando un solo in parte, quello che Mike Nilon e Ben Brewer sono riusciti a fare sino a quel momento.

IN CONCLUSIONE

Arcadian non brilla certo di originalità, ma ciò che fa lo fa bene, offrendo al pubblico un solido Triller fantascientifico, a forti tinte horror, dove il dramma familiare è rappresentato da un trio di attori capaci di ottime performance.

