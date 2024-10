Gli appuntamenti da brivido di UCI Cinemas per Halloween

La notte più spaventosa dell’anno si avvicina, e per l’occasione UCI Cinemas si prepara ad accogliere Halloween nel migliore dei modi.

In occasione dell’annuale celebrazione della festa di Halloween, infatti, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha realizzato un palinsesto da brivido che racchiude il weekend dal 31 ottobre al 3 novembre e quello successivo, tra anteprime, spettacoli notturni e matinée.

I multisala del circuito proietteranno The Substance, il primo film in lingua inglese di Coralie Fargeat, acclamato allo scorso festival di Cannes e distribuito da I Wonder Pictures; Longlegs, film distribuito Be Water Film che vede un agente dell’FBI incaricato di indagare sul macabro caso irrisolto di un serial killer; Smile 2, distribuito da Eagle Picture, che racconta l’esperienza sempre più terrificante della star internazionale del pop Skye Riley; Coraline e la porta magica, distribuito da Nexo Nexo Digital, il film animato del 2009 diretto da Henry Selick e tratto dall’omonimo racconto di Neil Gaiman, che torna in sala solamente dal 31 ottobre al 3 novembre.

Ma non è tutto. In attesa dell’arrivo in sala previsto per giovedì 7 novembre, tutti i fan di Art The Clown avranno la possibilità di vedere in anteprima solo nella notte di Halloween l’attesissimo Terrifier 3, nuovo capitolo della saga sceneggiata e diretta da Damien Leone. Il film è ambientato durante la vigilia di Natale e vede i fratelli Sienna e Jonathan nuovamente impegnati a cercare di sopravvivere alla furia omicida dello spietato clown.

Inoltre, chi acquisterà online un biglietto per l’anteprima di Terrifier 3 del 31 ottobre riceverà in omaggio la maschera del film, mentre chi acquisterà online un biglietto per le proiezioni di Longlegs previste per il 31 ottobre riceverà l’esclusivo poster del film.

Le multisala che parteciperanno alla Rassegna Halloween dal 31 ottobre al 3 novembre sono: UCI Showville Bari (BA), UCI Orio (BG), UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH), UCI Moncalieri (TO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Roma Est (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI).

