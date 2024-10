Il divo di Hollywood Chris Hemsworth è entrato in trattative per dare volto al celebre Principe Azzurro in un nuovo live action targato Disney Pictures.

La realizzazione del film è stata svelata la scorsa settimana da Deadline, ed ora il noto sito ha rivelato che il ruolo sarà affidato a Chris Hemsworth, previa buona riuscita della trattative (ora in corso). Il film, attualmente senza un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King (Wonka, Paddington) e vedrà il famoso Principe Azzurro dei racconti Disney al centro della trama. La sceneggiatura sarà co-firmata dallo stesso regista in collaborazione con Simon Farnaby e Jon Croker.

La Disney non ha rilasciato dichiarazioni.

Il Principe Azzurro è stato più volte l’interesse amoroso delle Principesse dei film classici del colosso Disney (La Bella Addormentata, Biancaneve, Cenerentola), anche se storicamente le sue origini sono collegate a Cenerentola. Detto questo, gli addetti ai lavori hanno aggiunto che il film non sarà necessariamente collegato a Cenerentola.

Chris Hemsworth ha già avuto a che fare con un live action ispirato ai film classici della Disney, a tal proposito va ricordato che il ruolo del Cacciatore nei due live action dedicati a Biancaneve, entrambi realizzati però sotto il marchio Universal Pictures. Prossimamente, invece, sarà tra i protagonisti del thriller Crime 101 (qui il nostro ultimo aggiornamento).

Correlati