Continua il ciclo delle Anteprime esclusive nel Circuito UCI Cinemas. Il 20 maggio alle ore 21:00 arriva in 23 multisale UCI Rocketman, il biopic diretto da Dexter Fletcher e distribuito da 20th Century Fox Italia in uscita nelle sale il 29 maggio.

Dopo la sua partecipazione in Bohemian Rhapsody, Fletcher si dedica a un nuovo progetto, incentrato sulla scalata al successo di una delle più grandi icone pop della storia: Elton John. Gli spettatori che parteciperanno a questa anteprima mondiale di Rocketman avranno inoltre la possibilità di assistere in esclusiva a una diretta di trenta minuti del Red Carpet e della première di Londra.

Il ruolo di Elton John sarà interpretato da Taron Egerton, già protagonista di Kingsman e Robin Hood. Il giovane attore britannico presterà inoltre la voce ai pezzi di Elton John, tra cui Your Song e Tiny Dancer. Nel cast anche Jamie Bell, che indosserà i panni di Bernie Taupin, il paroliere di Elton, Richard Madden in quelli del manager John Reid e Bryce Dallas Howard in quelli della madre del cantante, Sheila Farebrother.

Sinossi. Il lungometraggio narra la vita di Elton John a partire dal Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’80, approfondendo la trasformazione del protagonista dal timido pianista Reginald Dwight alla superstar internazionale Elton John.



Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima mondiale di Rocketman il 20 maggio alle 21:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria (NA), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Orio, UCI Perugia, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Showville Bari, UCI Catania e UCI Palermo.

UCI Showville Bari, UCI Catania e UCI Palermo applicheranno la tariffa unica di 10 euro, nelle restanti multisale il costo del biglietto sarà di 12 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.