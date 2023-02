Il cinecomic Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha vinto il secondo weekend di fila nel Box Office Italia ma, così come accaduto per quello americano, affontando un forte calo degli incassi.

Secondo i dati offerti dal solito Cinetel, il film di Peyton Reed ha portato a casa il weekend con un incasso di 1.12 milioni di euro, per un totale di 4.78 milioni. Come anticipato, l’incasso ottenuto è pressochè dimezzato rispetto al weekend d’esordio, ma con una percentuale meno accentuata rispetto agli USA, a tal proposito oltreoceano a pesare è stata la presenza in programmazione del sorprendente Cocainorso, qui ancora assente.

La seconda posizione del botteghino nazionale è stata raccolta da Mummie – A spasso nel tempo, il cui esordio è valso 724 mila euro. La commedia made in Italy “Tramite Amicizia” ha tenuto discretamente chiudendo il weekend in terza posizione, e con un incasso di 627 mila euro (totale 2.28 milioni). La top five è stata completata dall’esordio positivo di The Whale (601 mila euro) in quarta posizione, e da Non Così Vicino con 408 mila euro (totale 962 mila).