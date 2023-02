Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha vinto il suo secondo Box Office USA di fila, ma il profondo calo degli incassi mette l’esordio super di Cocainorso al centro dell’attenzione mediatica.

Così come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento, il terzo film dedicato al più piccolo dei supereroi Marvel ha confermato per tutto il weekend il calo più profondo della storia del Marvel Cinematic Universe. Nessun film del celebre franchise, infatti, aveva subito un calo del 69.7% nel suo secondo weekend. Al di fuori dell’MCU anche il “disastroso” Batman v Superman: Dawn of Justice ha fatto leggermente meglio, perdendo di fatto il 69%.

Calo a parte, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto nei tre giorni del weekend un incasso di 32.2 milioni di dollari, per un totale che ora è balzato a quota 167.31 milioni. A livello globale l’incasso ha raggiunto 363.61 milioni, con Cina in testa agli incassi internazionale con 31.5 milioni.

Il protagonista del weekend è stato, dunque, la bizzarra horror/comedy Cocainorso (in originale Cocain Bear), il cui esordio è valso 23.09 milioni di dollari, ben oltre le stime degli analisti che valutavano l’opening weekend da circa 20 milioni. A dare spinta alla corsa al successo per il film di Elizabeth Banks, l’ottimo passaparola, una campagna promozionale molto ficcante ed un’operazione social di grande impatto.

La terza piazza del podio del Box Office è andata all’altro esordiente Jesus Revolution, il cui incasso è stato 15.52 milioni di dollari. Avatar: La via dell’acqua ha chiuso il weekend al quarto posto con 4.7 milioni di dollari, ed un totale da 665.38 milioni, ad un passo dall’incasso finale di Titanic (673 milioni) alla posizione 8 della storia degli incassi del Box Office USA, inflazione esclusa. Infine, al quinto posto spazio per Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio con 4.12 milioni di dollari nel weekend, e 173.41 milioni complessivamente.

FONTE: BOXOFFICEPRO