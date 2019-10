Il divorzio tra le stelle del cinema Angelina Jolie e Brad Pitt potrebbe continuare a trovare problematiche relative alla spartizione dei beni.

Secondo The Blast, infatti, la coppia - o per meglio dire l'ex coppia - pare stia attraversando problemi nel trovare un accordo economico relativamente ad una proprietà iper lussuosa in Francia del valore di circa 60 milioni di dollari.

La fonte rivela che Brad Pitt avrebbe chiesto alla corte di poter usufruire di un trattamento giuridico privato, in maniera tale da poter trovare il tanto sospirato accordo. L'idea di base sarebbe quella di affidare la proprietà in questione ai figli, ma non è detto che alla fine sia questa la soluzione che possa mettere d'accordo Brad e Angelina. E' chiaro, a tal proposito, che la risoluzione di questo nuovo mancato accordo potrebbe protrarre ancora nel tempo il divorzio ufficiale tre le due stelle hollywoodiane.

Ricordiamo, infine, che l'ex coppia è riuscita a trovare un accordo sull'affidamento dei 6 figli solo dopo una sorta di guerra giuridica durata mesi.