Il glorioso cast dell’imminente produzione di I Mercenari 4 (The Expendables 4) ha accolto in queste ore il veterano hollywoodiano Andy Garcia.

A confermare l’ingaggio dell’attore cubano è stato questa notte un aggiornamento proveniente dal solito The Hollywood Reporter. La fonte ha aggiunto che Andy Garcia nel film avrà il ruolo di un agente della CIA incaricato di accompagnare i Mercenari nella loro pericolosa missione. L’attore al momento può vantare la compagnia di attori già noti nella saga quali Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture, ma anche dei “novizi” Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa.

I Mercenari 4 sarà diretto dallo stuntman diventato nel frattempo regista Scott Waugh, mentre Spenser Cohen ha scritto la sceneggiatura con le revisioni di Max Adams e John Joseph Connolly. Le riprese dovrebbero partire già dal prossimo mese di ottobre. Nessuna informazione è stata rivelata, invece, riguardo la trama, ciò che trapela però è che Jason Statham in questo nuovo capitolo potrebbe avere un ruolo più esteso.

I produttori esecutivi per Millennium saranno Avi Lerner, Boaz Davidson e Trevor Short, con Christa Campbell e Lati Grobman per conto di Campbell Grobman Films. La co-produzione è Abby Mills. Eda Kowan e Jonah Leach supervisioneranno il film per Lionsgate.

Sylvester Stallone ha diretto e co-scritto il primo capitolo con David Callaham. La saga ha prodotto al momento tre capitoli riunendo all’interno dei vari cast le più grandi stelle del cinema d’azione anni ottanta, novanta e duemila, tra cui lo stesso Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.