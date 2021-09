Mad Max: Furiosa al cinema nel 2024, le riprese il prossimo anno

La Warner Bros ha annunciato in queste ore che Mad Max: Furiosa, prequel/spin-off della celebre saga creata da George Miller, approderà al cinema nel corso del 2024.

Con il regista George Miller pronto a dare il via alla produzione il prossimo anno, il film che racconterà le origini della regina Furiosa, personaggio interpretato in Mad Max: Fury Road da Charlize Theron, sarà distribuito al cinema a partire dal 24 maggio 2024, e non nel 2023 così come annunciato lo scorso anno.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Miller insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road, vincendo proprio l’Oscar di categoria. Riconfermati inoltre anche Colin Gibson (scenografie), Margaret Sixel (montaggio), Ben Osmo (suono), e Lesley Vanderwalt (makeup). Nel cast del film, al momento figurano solo Anya Taylor-Joy, scelta dal regista per il ruolo di una giovanissima Furiosa, Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) e Yahya Abdul-Mateen II (Candyman).

Oltre al prequel/spin-off Mad Max: Furiosa (titolo non ufficiale), il regista George Miller sarebbe intenzionato a realizzare in futuro anche un sequel diretto di Mad Max: Fury Road con protagonista ancora una volta Tom Hardy nei panni celebri di Max Rockatansky, un ruolo lo ricordiamo che in passato ha reso celebre un giovanissimo Mel Gibson.

Nel 2015 Mad Max: Fury Road ha raccolto al Box Office la bellezza di 400 milioni di dollari e ben 6 Oscars, ottenendo tra l’altro un numero impressionante di premi e recensioni eccellenti in giro per il mondo.