La serie American Gods sarà cancellata dopo tre stagioni

Posted on

Questa sera alle 22.40 su Sky Atlantic (Sky, canale 110), torneranno i pirati di Black Sails con la quarta e ultima stagione di questa serie tv storica vincitrice di ben tre Emmy Awards. Un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati che saranno in lacrime per la conclusione della settima stagione de Il Trono di Spade,