Matt Reeves produrrà il remake di Sputnik, sci-fi di origini russe

La Sixth & Idaho di Matt Reeves, in collaborazione con Village Roadshow Pictures e XYZ Film, produrranno la versione americana dello stupefacente horror sci-fi russo Sputnik.

Sputnik, diretto dall’esordiente Egor Abramenko, è stato distribuito negli USA soltanto il 14 agosto ma è già oggetto di grande interesse da parte dell’industria cinematografica americana, tanto da spingere Matt Revees nella realizzazione di un remake. In effetti Hollywood non è nuova nel rifacimento di film anche recenti, ne sono esempi noti i nostri Profumo di Donna, il film con Vittorio Gasman e Agostina Belli e Da Grande con Renato Pozzetto, diventati rispettivamente Scent Of Woman con Al Pacino e Big con Tom Hanks.

A tal proposito Jillian Apfelbaum, Produttrice Cinematografica in forza alla Village Roadshow, ha dichiarato:

“Crediamo che Sputnik potrà essere adattato bene per il pubblico di lingua inglese e continuerà ad affascinare gli spettatori di tutto il mondo con la sua storia avvincente. Siamo ansiosi di iniziare la produzione e crediamo di avere alcuni dei migliori partner del settore per reimmaginare la visione originale di Egor (Abramenko), rimanendo fedeli al percorso del film”.

Giova ricordare che la pellicola originale russa è ambientata nell’anno 1983, in una Unione Sovietica ancora avvolta da una impenetrabile “Cortina di Ferro”. In questo contesto un cosmonauta, unico sopravvissuto al rientro sulla Terra, scopre che a nascondersi nel suo corpo c’è una pericolosa creatura aliena. La sua unica speranza è riposta su una giovane dottoressa, pronta a fare tutto il necessario per salvare il suo paziente.

Noi di Universal Movies, avendo visto e recensito Sputnik, sinceramente non pensiamo che una nuova versione del film possa apportare qualcosa in più ad un prodotto, di per se già ben confezionato, perfettamente fruibile da un pubblico non solo russo.

