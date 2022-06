Amazon rinnova The Boys per una quarta stagione

Amazon ha scelto di continuare a raccontare le avventure di Butcher e Patriota su Prime Video, la serie The Boys conterà quindi su una quarta stagione.

La decisione del colosso è stata confermata poco fa dal creatore della serie Eric Kripke, le cui dichiarazioni sono state riprese da SuperHeroHype:

“Parlando per il cast e la troupe, siamo così grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver abbracciato lo spettacolo e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l’esplosione dei genitali ha portato a un ulteriore successo.“

Nel momento in cui scriviamo questo articolo Prime Video ha proposto sul proprio catalogo il quarto episodio della terza stagione.

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden. DISTRIBUZIONE: Dal 3 giugno 2022 su Prime Video. La quarta stagion è stata confermata.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.