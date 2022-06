Jurassic World il Dominio è pronto per “dominare” il Box Office Usa, e le anteprime del giovedì confermano questa prospettiva.

Il weekend nordamericano ha accolto ieri l’esordio di Jurassic World il Dominio con grandissimo clamore confermando in parte le previsioni di incasso degli analisti più accreditati. Secondo un aggiornamento proveniente da Bloody Disgusting, infatti, le anteprime del giovedì hanno profuso un incasso di 18 milioni di dollari che, “in soldoni” potrebbero equivalere ad un risultato globale di 1 miliardo di dollari, in linea con i due precedenti capitoli.

Jurassic World fece segnare nel 2015 anteprime da 18.5 milioni ed un weekend d’esordio da 208.8 milioni, mentre nel 2018 Jurassic World: Il Regno Distrutto solo 15.3 milioni con un weekend d’esordio da 148 milioni. Volendo pertanto prendere in considerazione questi dati, unitamente alle critiche non eccelse ottenute ed alla situazione post-pandemica in corso, Jurassic World il Dominio potrebbe esordire nel weekend con almeno 125 milioni di dollari.

JURASSIC WORLD IL DOMINIO

Il film è diretto da Colin Trevorrow, che ha portato Jurassic World del 2015 a un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World Il Dominio è prodotto dagli acclamati produttori del franchise Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a., con la produzione esecutiva del leggendario creatore del franchise premio Oscar® Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

Quest’estate vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Al Cinema dal 2 giugno 2022.