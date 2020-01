Amazon ha abbandonato il pilot dedicato a La Torre Nera di King

Amazon Studios ha ufficialmente abbandonato l'idea di sviluppare una serie tv incentrata su La Torre Nera di Stephen King.

La notizia è stata data dallo stesso showrunner Glen Mazzara attraverso un post social, ma c'è di più. Secondo Deadline, infatti, pare che la società di produzione MRC starebbe trattando l'acquisizione dei diritti di sfruttamento dei due script precedentemente scelti per essere sviluppati da Amazon.

La fonte ha rivelato, inoltre, che Amazon avrebbe deciso di abbandonare il progetto perchè non convinta della qualità espressa dal pilot. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito a questo ipotetico passaggio di mano dei diritti.

Queste erano le informazioni collegate al pilot targato Amazon Studios.

Tra i produttori della serie tv spicca il nome di Glenn Mazzara, con Amazon Studios pronto a finanziare parte della produzione. Nel cast Sam Strike, Jasper Pääkkönen, Jerome Flynn, Michael Rooker.

La Torre Nera è una saga composta da sette romanzi firmati da Stephen King. La storia ruota attorno alla figura di Roland Deschain, l’ultimo membro vivente di un ordine di cavalieri armati di pistola. Il suo compito è quello di trovare la Torre Nera, una struttura che contiene la chiave del passaggio verso tutti gli universi. Sulla strada, incontrerà alleati e nemici.

