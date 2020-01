Taika Waititi contattato per un film Star Wars?

Il regista Taika Waititi potrebbe essere entrato nel mirino della Disney per dirigere uno dei futuri capitoli della saga Star Wars.

Secondo il The Hollywood Reporter pare che la Disney abbia incontrato Taika Waititi per affidargli in futuro un nuovo Star Wars movie. La fonte non ha specificato se il progetto in questione sia relativo alla futura trilogia sviluppata da Kevin Feige, o quella affidata da tempo a Rian Johnson. Fatto sta che la saga cinematografica Star Wars si prenderà un lungo periodo di pausa dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Waititi si è fatto strada ad Hollywood con Thor: Ragnarok, ottenendo successivamente la regia dell'episodio finale di The Mandalorian, la prima serie live-action legata all'universo Star Wars. Il suo ultimo film da regista, Jojo Rabbit, ha ottenuto ben 6 nomination agli Oscar 2020.

Prossimamente Taika Waititi dirigerà Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga Marvel incentrata sul Dio dei Tuoni.

Vi piacerebbe Taika Waititi alla guida di un nuovo Star Wars movie?

