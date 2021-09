After 3 approderà direttamente su Prime Video, ecco l’annuncio

L’uscita cinematografica italiana di After 3 è da tempo saltata, ciononostante gli italiani potranno godersi il terzo capitolo della fortunata saga su Prime Video.

La release digitale scelta dal colosso Amazon è stata fissata al 29 ottobre, l’annuncio è arrivato questa mattina attraverso la diffusione di un comunicato ufficiale che vi proponiamo qui di seguito:

Londra – 22 settembre, 2021 – Amazon Prime Video ha svelato oggi il poster ufficiale e il trailer del drama romantico young-adult Amazon Exclusive After 3, con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, disponibile su Prime Video in Italia dal 29 ottobre.

In After 3 ritroviamo da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi.

After 3 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev e Anton Kottas. Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz di Wattpad, Nicolas Chartier e Jonathan Deckter di Voltage Pictures, Mark Canton (Den of Thieves, 300) di CalMaple e Courtney Solomon (Cake, An American Haunting). Executive producers sono Andrew Panay e Eric Lehrman.

After 3 si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original Dinner Club, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 e S2, e LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original italiane già annunciate e in produzione sono Vita da Carlo, All or Nothing: Juventus, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.