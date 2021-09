Qualunque bambina ha avuto nel corso della sua infanzia un incontro con My Little Pony, e finalmente potrà tornare a sognare con i coloratissimi pony a partire dal 24 settembre su Netflix.

My Little Pony: una nuova generazione è diretto da Robert Cullen, José L. Ucha e co-diretto da Mark Fattibene. La storia è stata creata da Robert Cullen & José L. Ucha e Tim Sullivan. La sceneggiatura è stata scritta da Tim Sullivan e Gillian Berrow. Cecil Kramer e Peter Lewis sono i produttori.

“My Little Pony: Una Nuova Generazione” ha iniziato a prendere forma poco dopo il debutto del film precedente nel 2017. Dopo numerose discussioni sulla direzione in cui portare i pony sullo schermo e se continuare le storie dei Mane 6 nel successivo lungometraggio, è stata presa la decisione di innovare questo mondo espandendo ulteriormente il ponyverso, facendo un balzo in avanti e consentendo al pubblico di intraprendere un nuovo fantastico viaggio ad Equestria insieme a una nuova generazione di pony. Ciò avrebbe consentito ai registi di divertirsi molto a collegare queste generazioni e a rendere omaggio a ciò che è venuto prima.

My Little Pony: una nuova generazione – la sinossi ufficiale

l’inimmaginabile è accaduto… Equestria ha perso la sua magia! I pony, gli unicorni e i pegasi non sono più amici e ora vivono separati tra specie. Ma l’idealista Sunny (Vanessa Hudgens) è determinata a trovare un modo per riportare l’incantesimo e l’unità nel loro mondo. In coppia con l’unicorno Izzy (Kimiko Glenn), si dirigono verso terre lontane dove incontrano le carismatiche e coraggiose Ruby Petalosa (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il fedele compagno Hitch (James Marsden). La loro missione è piena di disavventure, ma questi nuovi migliori amici possiedono ognuno dei doni unici e speciali che potrebbero essere proprio ciò di cui c’è bisogno per ripristinare la magia e dimostrare che anche i piccoli pony possono fare una grande differenza.

My Little Pony: una breve guida

My Little Pony è stato amato per quasi 40 anni, da quando nel 1983 sono stati presentati al mondo i primi sei pony – Cotton Candy, Blue Belle, Butterscotch, Minty, Snuzzle e Blossom -. Da quel lancio, più di 400 milioni di pony sono stati accolti nelle case di tutto il mondo e i pony sono diventati una parte significativa della cultura pop, trascendendo sia l’età che il sesso.

Anno dopo anno, la costante nell’universo di My Little Pony è stata la magia e l’amicizia. Emily Thompson, Global Brand Lead di Hasbro – e co-produttrice di “My Little Pony: Una Nuova Generazione” – condivide: “Questo è un universo senza sessismo, razzismo o omofobia. È una società idilliaca. Con i pony color pastello, tutti si riuniscono e celebrano la loro unicità e le loro differenze. My Little Pony è sin dall’inizio sinonimo di amicizia e inclusione”.

Tre anni dopo il debutto dei giocattoli è arrivato il primo lungometraggio, “My Little Pony: The Movie” con le voci originali di Danny DeVito, Cloris Leachman, Rhea Perlman, Tony Randall e Madeline Kahn. Fecero seguito altre storie, sia sullo schermo che sugli album e nel 2010 una serie dedicata a raccontare l’importanza dell’amicizia – “My Little Pony: l’amicizia è magica” – che diventò un fenomeno globale e fece conoscere i Mane 6: Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy e Applejack. Questi pony sono poi stati protagonisti anche del film del 2017 “My Little Pony: il film”. Più recentemente, i Mane 6 e le loro storie sono stati visti in “My Little Pony: Pony Life”.

Anche la musica meravigliosamente memorabile è sempre stata associata al mondo di My Little Pony. Oltre alle sigle, sono stati pubblicati oltre 60 album in 12 lingue diverse in concomitanza con serie e film passati. Ora, con “My Little Pony: Una Nuova Generazione”, altre canzoni completeranno questa nuova storia sull’amicizia, accompagnata per la prima volta da una straordinaria animazione 3D CGI.