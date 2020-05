Adam Sandler nel cast di Hustle, nuovo film Netflix

L'attore Adam Sandler ha rinnovato il suo accordo con Netflix, pertanto reciterà in altri quattro film, tra questi Hustle.

Prodotto da LeBron James, la nuova produzione Netflix dal titolo Hustle racconta la storia di un talent scout di basket che, dopo esser stato licenziato ingiustamente, trova un giocatore di grande talento all’estero e decide di portarlo in America per dimostrare a tutti che entrambi hanno tutto ciò che serve per arrivare all’NBA.

La pellicola sarà diretta da Jeremiah Zagar, (Quando eravamo fratelli), su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will Fetters. Tra i produttori, con LeBron James, anche la Happy Madison di Sandler, la Roth/Kirschenbaum Films, e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter.

Hustle inizialmente avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale cinematografiche sotto il marchio Legendary Pictures, ma i diritti sono stati acquistati da Netflix.