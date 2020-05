Due nuovi sceneggiatori per La Rivincita delle Bionde 3

Si torna a parlare in rete del terzo capitolo della saga La Rivincita delle Bionde, il cui primo capitolo è arrivato al cinema nel corso del 2001.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline, è infatti è noto che MGM ha messo sotto contratto Mindy Kaling e Dan Goor per scrivere la sceneggiatura, in passato già abbozzata da Kristen Smith e Karen McCullah, sceneggiatrici del primo film.

Come oramai noto dall'annuncio, ben 2 anni fa, a produrre la pellicola figuerà la stessa Witherspoon con la sua Hello Sunshine, in compagnia di Marc Platt, tra gli ideatori della saga 17 anni fa. Ovviamente la Witherspoon tornerà come protagonista.

Il primo capitolo della saga (La Rivincita delle Bionde) è arrivato nelle sale americane nel corso del 2001 come adattamento del romanzo di Amanda Brown. Il sequel (Una bionda in carriera) è poi uscito due anni dopo. Entrambi i film si sono confermati importanti successi al Box Office raccogliendo rispettivamente 141 milioni su 18 milioni di budget, e 124 milioni su 45 milioni di budget.