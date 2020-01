ACE Eddie Awards 2020: Parasite e Jojo Rabbit vincono i premi dei montatori

Nella serata di ieri in quel di Los Angeles sono stati assegnati gli ACE Eddie Awards 2020, i premi dati dal sindacato dei montatori americani che hanno visto trionfare Parasite e Jojo Rabbit.

Il film coreano di Bong John-ho, che concorre a 6 premi Oscar, ha vinto nella categoria film drammatico; è la prima volta che un film straniero si aggiudica l'ACE Eddie Award, a testimonianza del notevole impatto che il film ha avuto e che continua ad avere.

Il film satirico di Taika Waititi, anch'esso candidato a 6 premi Oscar, si è aggiudicato il premio nella categoria commedia.

A Toy Story 4, invece, il premio per quanto riguarda l'animazione.

Di seguito l'elenco completo con i vincitori agli ACE Eddie Awards 2020:

MIGLIOR MONTAGGIO (FILM DRAMMATICO)

Parasite

Jinmo Yang

MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA)

Jojo Rabbit

Tom Eagles

MIGLIOR MONTAGGIO (ANIMAZIONE)

Toy Story 4

Axel Geddes

MIGLIOR MONTAGGIO (DOCUMENTARIO)

Apollo 11

Todd Douglas Miller

MIGLIOR MONTAGGIO (DOCUMENTARIO NON USCITO AL CINEMA)

What’s My Name: Muhammad Ali

Jake Pushinsky

MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA TV COMMERCIALE)

Better Things: “Easter”

Janet Weinberg

MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA TV NON COMMERCIALE)

Fleabag: “Episode 2.1”

Gary Dollner

MIGLIOR MONTAGGIO (SERIE DRAMMATICA TV COMMERCIALE)

Killing Eve: “Desperate Times”

Dan Crinnion

MIGLIOR MONTAGGIO (SERIE DRAMMATICA TV NON COMMERCIALE)

Game of Thrones: “The Long Night”

Tim Porter

MIGLIOR MONTAGGIO (MINISERIE O FILM TV)

Chernobyl: “Vichnaya Pamyat”

Jinx Godfrey & Simon Smith

MIGLIOR MONTAGGIO (PROGRAMMA TV)

VICE Investigates: “Amazon on Fire”

Cameron Dennis, Kelly Kendrick, Joe Matoske, Ryo Ikegami

ANNE V. COATES AWARD FOR STUDENT EDITING

Chase Johnson

California State University, Fullerton

