Sony Pictures e Netflix hanno da poco siglato un accordo milionario: i film dopo la corsa nelle sale saranno esclusiva del colosso dello streaming.

La notizia è arrivata attraverso un report del Walt Street Journal. I due colossi dell’intrattenimento hanno siglato un accordo pluriennale dal valore di circa 1 miliardo di dollari da spalmare in quattro o cinque anni. Nel dettaglio, dal 2022 tutti i film Sony Pictures, dopo aver concluso la loro corsa nelle sale cinematografiche, diventeranno esclusiva digitale per nove mesi del colosso Netflix. Secondo la celebre fonte, però, sembra l’accordo al momento valga solo per il mercato statunitense. Netflix, inoltre, avrà anche la prima scelta per i film (originali o su licenza) che lo studio produrrà direttamente per lo streaming.

L’accordo porterà chiaramente vantaggi enorme ad entrambe le parti, con Netflix che andrà ad espandere il proprio già enorme cataloro, e Sony Pictures che finalmente avrà una sorta di canale preferenziale per il mercato digitale. A tal proposito, va ricordato che la Sony è uno dei pochi studios a non detenere un servizio digitale di proprietà.

Netflix avrà pertanto l’esclusiva (dopo l’approdo al cinema) dei cinecomics derivanti dalle proprietà Marvel dello studios, quali Morbius, Venom 2, dei futuri sequel di Spider-Man (non è chiaro se l’accordo varrà anche per Spider-Man: No Way Home), ma anche dei titoli prodotti da Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems e TriStar Pictures, ovvero dai vari asset di proprietà Sony Pictures.