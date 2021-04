Renée Elise Goldsberry si aggiunge al cast della serie She-Hulk

L’attrice Renée Elise Goldsberry si è unita al cast in costruzione di She-Hulk, la futura serie Disney+ dedicata alla cugina del più celebre Hulk.

Nota per aver partecipato al musical Hamilton, ma anche alla serie Altered Carbon, l’attrice Renée Elise Goldsberry nella nuova serie Marvel darà volto ad un personaggio di nome Amelia. Al momento SuperHeroHype non descrive la natura del personaggio.

SHE-HULK

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao. CAST: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry. USCITA: Il lancio è atteso su Disney+ dal 2022.

TRAMA FUMETTO: Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni. Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.