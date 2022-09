5 Film sul gioco d’azzardo che avresti già dovuto vedere

Gioco d’azzardo e film. Ci sono state diverse volte in cui questi due aspetti si sono fusi nella realizzazione di film avvincenti, dando vita ad un vero genere cinematografico: i film sul gioco d’azzardo.

Ecco una rassegna di 10 film sul gioco d’azzardo che avresti già dovuto vedere. In questo articolo andremo a parlare di come il gioco d’azzardo sia entrato di forza nel mondo del cinema, se hai interesse nel mondo delle scommesse possiamo ci sentiamo anche di consigliarti come giocare bene e in sicurezza.

Ad esempio se ti stai chiedendo: Quali sono i migliori casinò online? i migliori siti di poker, oppure quali sono i migliori siti di slot online? In ogni caso ci teniamo a dirti che dovresti concentrarti sulla legittimità dei siti che valuti, ovviamente se vuoi giocare online, ci teniamo però anche a dirti che devi sempre giocare con responsabilità e coscienza senza farti prendere la mano.

Se ti rendi conto che stai esagerando prendi in considerazione l’idea di fermarti e guardare uno dei film che consigliamo in questa guida, magari potresti provare a replicare alcune strategie che vedi nei film. (Ovviamente stiamo scherzando la realtà è sempre diversa dai film)

THE GAMBLER

The Gambler – 40.000 dollari per non morire, è un film del 1974 di Karel Reisz, in cui un indimenticabile James Caan, interpreta Axel Freed, un professore di letteratura inglese con problemi di gioco, che si indebita fino al collo con la cabal, 44 mila dollari, e per uscirne cerca di recuperare i soldi scommettendo a Las Vegas. Il film è stato uno dei preferiti di Caan il quale ha anche dichiarato “Non è facile interpretare una persona che ruba a sua madre per pagarsi i debiti di gioco”. Dannatamente giusto, ragion per cui, allontanatevi da questa idea amici!

PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS

Una decappottabile rosso scuro, un giornalista, Raoul Duke (Johnny Depp) e il suo avvocato, Gonzo, in un viaggio psichedelico alla conquista di Las Vegas, con un bagaglio pieno di sostanze di ogni genere e bevande da “far girare la testa” a chiunque. Film delirante, ci mostra una Sin City, immersa in un paesaggio onirico e surreale descritto attraverso gli occhi “sballati” del protagonista. Se vi piacciono questo genere di cose, “buttate giù una pastiglia”, e immergetevi nella sua visione.

SIDNEY – HARD EIGHT

Prima di ottenere un grande successo sia da parte della critica che di pubblico nel 1997, con la pellicola Boogie Nights, il celebre regista di Hollywood Paul Thomas Anderson aveva debuttato con Hard Eight (1996), film drammatico che ha come protagonista un giocatore d’azzardo professionista, John (interpretato da John C. Reilly), con un disperato bisogno di racimolare seimila dollari per pagare il funerale della madre. Sarà Sidney (Baker Hall), a portarlo a Las Vegas insegnandogli alcuni trucchetti che gli faranno vincere un sacco di quattrini al casinò. Il regista, ancora esordiente, è riuscito a organizzare un cast spettacolare tra cui spiccano le figure di Samuel L. Jackson e del tristemente scomparso Philip Seymour Hoffman. Se avete voglia di immergervi nell’atmosfera di Las Vegas, consigliamo vivamente la visione di questo film.

IL COLPO – ANALISI DI UNA RAPINA

Jack Manfred (Owen), è un aspirante scrittore che non riesce a sfondare e così, per sbarcare il lunario, inizia a lavorare come croupier in un casinò di Londra. Il nuovo lavoro riesce a dargli una marcia in più e gli fornisce l’ispirazione per scrivere una storia di successo. Successivamente, però, si ritrova immischiato in una storia di intrighi che lo vedono coinvolto in un losco affare che turba la sua vita. Il film usa abilmente i tavoli del blackjack come metafora per la natura del destino, il caso e la coincidenza nella definizione della vita.

CASINO ROYALE

Ciò che rimane impresso, dopo aver visto Casino Royale, è il torneo high-stakes poker assolutamente impressionante, durante il quale Bond (interpretato da Daniel Craig) batte il banchiere terrorista Le Chiffre. L’agente segreto James Bond, affronta il suo nemico su più fronti tra cui, appunto, una partita a poker. La scena è contornata da un’aura di adrenalina, suspense, tensione. E’ uno dei film in cui emerge il connubio perfetto tra azione e azzardo.

Questo genere ormai confermato anche dalla critica cinematografica è diventato uno standard per il grande pubblico che suscita sempre interesse e ti fa sentire coccolato nella visione, da film storici come appunto Casino Royale ai più recenti come 21 con Kevin Spacey.

Ci auguriamo che tu abbia trovato questa guida interessante e che tu posso trovare utili gli spunti che ti abbiamo dato. Continua a seguirci per restare aggiornato sulle ultime novità e curiosità che riguardano il mondo del cinema.