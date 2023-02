UCI Cinemas si appresta ad omaggiare gli amanti del grande cinema di fantascienza con un appuntamento senza tempo legato al cult 2001: Odissea nello Spazio.

Dal 13 al 15 febbraio, infatti, il circuito cinematografico UCI Cinemas proietterà nei propri multisala il capolavoro della fantascienza diretto da Stanley Kubrick “2001: Odissea nello Spazio“, un appuntamento che i grandi appassionati di genere non potranno perdere. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa qui di seguito.

2001: ODISSEA NELLO SPAZIO NEI MULTISALA UCI CINEMAS

Milano, 9 febbraio 2023 – Il 13, 14 e 15 febbraio nelle multisala del Circuito UCI Cinemas torna ancora una volta uno dei capolavori indiscussi della fantascienza, diretto dal grande Stanley Kubrick. 2001: Odissea nello Spazio, distribuito da Warner Bros. Italia e vincitore nel 1969 del premio Oscar agli effetti speciali, è un’irresistibile interpretazione della lotta dell’uomo contro la macchina, una stupefacente miscela di musica e movimento, un caposaldo così fondamentale che Steven Spielberg lo considera il Big Bang dal quale ha tratto origine la sua generazione di cineasti.

Per cominciare il suo viaggio nel futuro, Kubrick visita il nostro passato di pitecantropi ancestrali; poi, con uno degli stacchi più fantasmagorici mai concepiti, balza in avanti di millenni fino alla colonizzazione dello spazio; infine proietta l’astronauta Bowman (Keir Dullea) in zone siderali inesplorate, forse fino al regno dell’immortalità.

2001: Odissea nello Spazio sarà proiettato dal 13 al 15 febbraio a UCI Bicocca (MI) e UCI Orio (BG).

UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BG), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 13 febbraio.