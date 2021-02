𝐄𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐅𝐢𝐥𝐦 porta su 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗜 𝑴𝒐𝒃𝒚 𝑫𝒊𝒄𝒌: il corto con Kasia Smutniak

Il cortometraggio Moby Dickย di Nicola Sorcinelli con una intensissimaย Kasia Smutniakย affiancata daย Martina Sammarco, realizzato da Emera Filmย arriva finalmente suย CHILI.

ย

Moby Dickย racconta la storia di Bianca, una donna di trentacinque anni che si trova a dover fronteggiare la scomparsa prematura del marito e che, per provvedere al sostentamento della famiglia, cerca di prendere il suo posto su un peschereccio. Ma il silenzio notturno e la quieteย del mare vengono interrotte dallโ€™incontro con unโ€™imbarcazione che ospita immigrati clandestini in pericolo di vita.

Dopo aver vinto nel 2017 ilย Nastro dโ€™Argentoย come miglior corto, Moby Dick di Nicola Sorcinelli, ha conquistato numerosissimi riconoscimenti ed รจ stato presentato in piรน di 20 festival nazionali e internazionali.

A differenza diย Helena, altro lavoro di Sorcinelli, Moby Dick รจ stato girato in mare aperto in Puglia.

Di seguito il trailer di Moby Dick: