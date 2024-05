Zack Snyder dirigerà una serie prequel del cult 300

Il regista Zack Snyder è pronto per tornare nel mondo dell’antica grecia, in via di sviluppo c’è infatti una serie prequel del suo 300.

Secondo un report di Variety, infatti, Snyder avrebbe stretto accordi con Warner bros Television per dirigere e produrre una serie ambientata nell’universo cinematografico “300“, e che faccia da prequel al film con Gerard Butler del 2006. La fonte ha aggiunto che lo sviluppo sarebbe al momento nelle prime fasi di realizzazione. Inoltre, Deborah Snyder, produttrice esecutiva del primo film dovrebbe tornare come produttrice esecutiva sotto il marchio Stone Quarry, così come Wesley Collier. Anche Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann – tutti produttori del film originale – sono in trattative per tornare.

“300” è stato diretto e co-sceneggiato da Zack Snyder nel corso del 2006. Il film era liberamente ispirato alla graphic novel omonima di Frank Miller e Lynn Varley, e vagamente ispirato ad un reale evento storico. Nel 2015 è stato poi realizzato un sequel “300: L’alba di un impero“, quest’ultimo solo co-sceneggiato da Snyder ed ispirato, invece, alla graphic novel “Xerxes” sempre di Miller.

Nel film originale Gerard Butler ha vestito i panni iconici di Leonida, leader degli spartani in guerra con i persiani di Serse. Nel cast spiccavano i volti di Rodrigo Santoro nel ruolo di Serse, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom e Michael Fassbender.

Correlati