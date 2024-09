Guarda Wicked con UCI Cinemas e vola a Londra!

L’esordio nelle sale di Wicked è sempre più vicino, ed UCI Cinemas è pronto ad accogliere uno dei film evento di questo 2024 nel migliore dei modi.

In occasione del lancio del film nelle sale (qui il nuovo trailer di Wicked), che arriverà il prossimo 21 settembre, UCI Cinemas ha messo in palio uno strepitoso viaggio per due persone a Londra, con annessa premiere. Ma andiamo nel dettaglio del concorso..

Milano, 17 settembre 2024 – UCI Cinemas celebra l’arrivo in sala di Wicked, l’attesissima versione cinematografica del musical campione di incassi distribuita da Universal Pictures International Italy a partire dal 21 novembre,mettendo in palio un soggiorno VIP a Londra per due persone e la partecipazione all’esclusiva premiere di novembre.

Per partecipare al concorso basta registrarsi entro il 22 settembre sul sito wicked.ucicinemas.it. Compilando l’apposito form si accederà all’estrazione finale che mette in palio un viaggio a Londra, comprensivo di un soggiorno di due notti in hotel, di un’esperienza di preparazione di cocktail a tema con il film diretto da Jon M. Chu e di due biglietti per la premiere.

Wicked e le note di produzione

Il film – diviso in due parti – è stato diretto da Jon M. Chu, ed ispirato dall’omonimo musical di Winnie Holzman, basato a sua volta sul romanzo “Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta” di Gregory Maguire (sorta di rivisitazione de Il Mago di Oz dalla prospettiva delle streghe). La sceneggiatura è stata firmata da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, il compositore/librettista dell’opera originale.

CAST: Cynthia Erivo (7 sconosciuti a El Royale, Harriet, Genius) e Ariana Grande (Scream Queens, Zoolander 2, Kidding) interpretano rispettivamente Elphaba e Glinda. Michelle Yeoh presta il volto a Madame Morrible, Jonathan Bailey sarà il Principe Fiyero.

Il resto del cast include Jeff Goldblum (il Mago di Oz), Marissa Bode (Nessarose), Bowen Yang (Pfannee), Bronwyn James (ShenShen), Keala Settle (Miss Coddle), Aaron Teoh (Avaric), Ethan Slater (Boq) e Colin Michael Carmichael (Professor Nikidik).

La trama di Wicked ruota intorno all’amicizia tra le due streghe. Elphaba, soprannominata ingiustamente Malvagia Strega dell’Ovest, è in realtà una donna rivoluzionaria e anticonformista con la pelle verde che sfida lo strapotere del Mago di Oz, imbroglione dalle mire imperialiste. Glinda è invece la Strega Buona del Nord, amica di Elphaba dai tempi dell’Università di Shiz.

La prima parte approderà al cinema dal 21 novembre 2024, mentre la seconda il 25 dicembre 2025.

Correlati