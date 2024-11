Wicked | Anteprime USA da kolossal per il musical

Il musical Wicked farà segnare un weekend d’esordio da grande kolossal nel Box Office USA, a confermarlo i dati delle anteprime.

Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, il musical di casa Universal Pictures ha raccolto complessivamente 19,2 milioni di dollari dalle varie anteprime organizzate sul suolo nordamericano. La stima segnalata comprende i 2,5 milioni dalle anteprime di lunedì organizzate da Amazon (in 750 sale), quelle del mercoledì in circa 2000 sale tra Canada e USA da 5,7 milioni, e le standard del giovedì in circa 3.300 sale da 11 milioni.

Wicked | Il Trailer Italiano

Con una ripartizione così frammentata è risultato difficile fare confronti col passato, pertanto gli analisti si sono limitati a prendere in considerazione la sola cifra complessiva (19,2 milioni): a tal proposito, nel 2019 Il re Leone ha raccolto 23 milioni, qualche anno più tardi il fenomeno Barbie ne ha raccolti 22,3 milioni (anche in quel caso c’è stata una sorta di frammentazione dell’incasso), mentre il live action La Bella e la Bestia ha incassato 16,3 milioni. Le cifre segnalate, ed i risultati poi fissati nel weekend, hanno spinto gli analisti a piazzare Wicked verso un esordio da circa 120 milioni di dollari. Un tripudio!

Il Gladiatore 2 | Gli incassi delle anteprime USA

Nel weekend americano ha fatto il suo esordio anche il tanto chiacchierato Il Gladiatore 2.

Il nuovo film diretto da Ridley Scott ha incassato dalle classiche anteprime del giovedì una cifra stimata di 6,5 milioni di dollari da 3200 sale. La cifra raccolta è molto simile ad altri film di genere, quali Il Regno del Pianeta delle Scimmie (6,6 milioni), No Time to Die (6,3 milioni) e Bad Boys for Life (6,3 milioni): a tal proposito, il tracking che riguarda il weekend d’esordio di Il Gladiatore 2 si avvicina ai 65 milioni.

A pesare in questo caso c’è anche il Rating R-Rated che ne limita le possibilità, e questo al netto delle ottime recensioni del pubblico (questa la nostra) che offrono un 84% su Rotten Tomatoes (la critica si è fermata al 72%).

Sarà nostra premura aggiornarvi sugli incassi di questi due film nel corso dei prossimi giorni.

