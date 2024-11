Minecraft | Il folle trailer del film in live action

Nel primo pomeriggio Warner Bros ha condiviso in rete il folle trailer di Un Film Minecraft, l’adattamento live action del celebre franchise videoludico.

Il film, in uscita nelle sale dal prossimo anno, nasce per premiare il grande amore dei fan per uno dei franchise videoludici tra i più venduti di sempre. Nel trailer diffuso quest’oggi è possibile dare un nuovo sguardo allo straordinario mondo ricreato per il cinema dal regista Jared Hess, con un cast capitanato da Jason Momoa e Jack Black.

Warner Bros distribuirà il film nelle sale italiane dal 3 aprile 2025.

Un Film Minecraft | Il Trailer Italiano

Un Film Minecraft | Note di Produzione

La regia di Un Film Minecraft è stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018. Tra i produttori esecutivi ci sarà spazio per Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. La Mojang Studios, società che ha creato l’omonima saga videoludica, sarà nel team produzione grazie a Lydia Winters e Vu Bui.

Nel cast figurano Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Jemaine Clement e Sebastian Eugene Hansen.

La Trama Ufficiale: Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non serve solo a creare oggetti, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro sbandati – Garrett “L’uomo della spazzatura” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – si ritrovano alle prese con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che prospera grazie all’immaginazione. Per tornare a casa, dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come i Piglin e gli Zombi) mentre si imbarcano in una missione magica con un inaspettato ed esperto artigiano, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a osare e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare per crescere nel mondo reale.

Correlati