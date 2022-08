Venezia 79: annunciati i primi vincitori del Premio Kinéo

Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale Kinéo), si prepara a festeggiare i suoi primi vent’anni a Venezia 79 e annuncia i primi riconoscimenti di questa importante edizione.

I volti premiati con il Premio Kinéo

Tra i premiati del Premio Kinéo, votati dal pubblico e da una giuria di eccellenza presieduta da Jean Gili (regista, critico, storico del cinema e professore emerito dell’Università di Parigi 1 Pantheon-Sorbonne): Corro da te di Riccardo Milani per il Miglior Film; Una femmina di Francesco Costabile per la Miglior Opera Prima; Come un gatto in tangenziale. Ritorno a coccia di morto di Riccardo Milani per la Miglior Commedia; Nostalgia di Mario Martone per il Premio Pubblico&Critica; Benelli su Benelli di Marta Miniucchi per la Miglior Docufiction; Noi di Luca Ribuoli per la Miglior Serie Tv/Piattaforma.

Ludivine Sagnier

Tra le attrici, poi, ad aggiudicarsi il Premio come Miglior attrice protagonista è la splendida interprete della serie Netflix Lupin Ludivine Sagnier. Sofia Essaïdi, invece, si aggiudica il Premio come Miglior attrice non protagonista per Nostalgia di Mario Martone.

Nell’ambito delle diverse categorie del Premio Kinéo, un particolare prestigio internazionale lo riveste il Movie for Humanity Award (in collaborazione con il Global Campus of Human Rights), riconoscimento assegnato ogni anno a personalità artistiche di fama internazionale, che si sono distinte particolarmente nella tutela dei diritti umani a favore dei più deboli e in ogni parte del mondo.

La giuria del premio, composta da Rosetta Sannelli, Marcello Foti e Sara Daniela Vargas Osorio, ha deciso di assegnare l’ambito premio 2022 a Evgeny Mikhailovich Afineevsky per il documentario Freedom on Fire – Ukraine’s Fight for Freedom – raccolta di testimonianze di crudeltà e gravissime violazioni dei diritti umani nel teatro della guerra –, che verrà presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia.

Lo storico evento collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è sostenuto dalla DGCA del MIC e si terrà sabato 3 settembre 2022, nella splendida cornice di Cà Sagredo, ormai divenuta, grazie alla sensibilità per l’arte della direttrice, Lorenza Lain, la casa del Premio Kinéo.