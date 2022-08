Guarda DC League of Super-Pets con UCI Cinemas e vola ad Abu Dhabi

In occasione del lancio in sala di DC League of Super-Pets, in programmazione dal 1° settembre, il circuito UCI Cinemas ha messo in palio un viaggio al Warner Bros. World di Abu Dhabi.

Partecipare al concorso è molto facile, basterà infatti acquistare online e registrando sul sito https://dcleagueofsuperpets.ucicinemas.it/ il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle multisala UCI Cinemas fino al 25 settembre, i fan della DC parteciperanno all’estrazione di un incredibile viaggio per tutta a famiglia al Warner Bros. World di Abu Dhabi.

Per i fan DC sarà un’occasione unica per lasciarsi trasportare in mondi fantastici di azione e avventura, bizzarria e stravaganza da personaggi iconici come Superman, Batman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Scooby-Doo e i Flintstones. Con oltre 29 giostre piene di azione, esperienze per famiglie e intrattenimento di livello mondiale, il tutto in un ambiente climatizzato, completamente immersivo e pluripremiato.

DC League of Super-Pets racconta la storia degli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman, che condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti e ad aiutarlo a salvare i supereroi. Nella versione italiana Lillo presterà la propria voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda doppierà Asso il Bat-Segugio.

Per partecipare all’iniziativa è necessario acquistare i biglietti su uno dei canali di vendita online di UCI Cinemas: tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android o sul sito www.ucicinemas.it. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Sono validi per il concorso anche i biglietti acquistati online con Family Price, l’iniziativa che alza fino ai 14 anni la soglia di età per usufruire della fascia di prezzo ridotta per l’acquisto dei biglietti. Inoltre per chi possiede la Skin Family, ovvero la carta fedeltà dedicata alle famiglie, il Family Price è ancora più vantaggioso e consente agli adulti di pagare la stessa tariffa riservata ai bambini.