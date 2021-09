Venezia 78: oggi The Last Duel di Ridley Scott, ma anche gli omaggi a De André e Morricone

Siamo alle battute finali. La 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sia avvia alla conclusione, ma non prima di aver regalato al pubblico The Last Duel, la nuova fatica di Ridley Scott (Fuori Concorso) e i documentari dedicati a due grandi maestri della musica: Fabrizio De André e Ennio Morricone.

The Last Duel, scritto e interpretato dal duo Ben Affleck/Matt Damon tratto da un romanzo a sua volta basato su una storia vera, è un affresco storico ambientato durante la Guerra dei cent’anni con al centro un duello per vendicare uno stupro. Il passato per raccontare il presente.

La musica, però, è la grande protagonista di questa penultima giornata veneziana. Con DeAndré#DeAndré. Storia di un impiegato, la regista Roberta Lena focalizza l’attenzione sull’album Storia di un impiegato, appunto, e del relativo tour durato due anni per espandere poi lo sguardo sull’artista De André e i suoi rapporti con il figlio Cristiano e la moglie Dori Ghezzi.

Giuseppe Tornatore ha posto al centro del documentario Ennio, il compositore premio Oscar Ennio Morricone, per celebrare il suo contributo alla settima arte con le sue immortali colonne sonore – ma non solo – che hanno trasceso i confini del cinema tout court per diventare musiche popolari universalmente conosciute.