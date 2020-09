Uncharted: Nuove foto dal set di Berlino

Le riprese di Uncharted, adattamento del noto franchise videoludico, sono partite nel mese di luglio, con i protagonisti ora impegnati sul set di Berlino.

Dopo un primo periodo in cui si è girato nei teatri di posa, cast e crew hanno finalmente “visto la luce del sole” spostandosi di fatto nelle strade di Berlino. Nelle nuove foto raccolte dal set, a tal proposito, è possibile ammirare Tom Holland e Mark Wahlberg in azione. Le foto sono state rilasciate in esclusiva dal Daily Mail, le trovate nel tweet in fondo alla pagina.

Uncharted

PRODUZIONE : La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins.

: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. CAST : Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle.

: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. TRAMA : Il film sarà tratto dall’omonima saga videoludica Naughty Dog.

: Il film sarà tratto dall’omonima saga videoludica Naughty Dog. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 8 ottobre 2021.

LE FOTO

Tom Holland e Mark Wahlberg no set de filmagem de #Uncharted, ontem, em Berlim (Alemanha). pic.twitter.com/vshZ82bASa — Tom Holland Brasil (@tomhollandbr) September 15, 2020