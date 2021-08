Una relazione: il trailer dell’esordio alla regia di Stefano Sardo a Venezia 78

Una relazione é il primo film diretto da Stefano Sardo, che sarà presentato al Festival di Venezia, nella sezione Notti Veneziane, realizzata dalle Giornate degli Autori in collaborazione con Isola Edipo.

Da anni, Stefano Sardo é tra gli sceneggiatori più richiesti nell’ambiente cinema tv, autore di successi come La doppia ora, Il ragazzo invisibile, 1992, 1993, 1994, ed ora, si cimenta dietro la telecamera dirigendo una sceneggiatura scritta insieme a Valentina Gaia.

Una relazione: la trama

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E nessun cambiamento è, né può essere indolore, almeno così credono.



Nel cast Guido Caprino, Elena Radonicich, Thony, Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Alessandro Giallocosta, Jalil Lespert, Enrica Bonaccorti, Daniela Piperno, Sara Mondello, Tommaso Ragno, Libero De Rienzo, Luigi Diberti.

Una relazione sarà presentato in anteprima nel corso delle Giornate degli Autori al Festival di Venezia per essere distribuito nelle sale cinematografiche nelle seguenti giornate: 13, 14, 15 settembre 2021. Successivamente, il film sarà disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Una relazione, scritto da Valentina Gaia e Stefano Sardo, è una produzione Ascent film e Nightswim, una coproduzione italo francese con La Onda, in collaborazione con AmazonPrime Video e Rai Cinema, prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere, Stefano Sardo.