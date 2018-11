Mercoledì 31 ottobre è stato pubblicato il ricco programma di incontri della sesta edizione del Roma Web Fest, promosso da Micromegas Comunicazione, che si svolgerà dal 28 al 30 Novembre presso La Casa del Cinema di Roma.

Quest’anno si preparano grandi sorprese ed ospiti VIP del mondo del Web a partire dai The Jackal, ai Casa Surace, Martina dell’Ombra, Calciatori Brutti, Sofia Viscardi, Edoardo Mecca, gli Actual, Luca Vecchi (The Pills), I Licaoni, Andrea Dianetti, Vincenzo Alfieri, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, e molti altri personaggi amati dal web, ma anche artisti del mondo del cinema e della televisione da Elena Sofia Ricci a Marco Bonini, Andrea Roncato, Stefano De Sando e ancora Savino Zaba, Pino Insegno.

Il programma, sotto la direzione artistica di Janet De Nardis, è ricco di novitá rispetto alle precedenti edizioni: attraverso partnership con importanti aziende del settore verranno presentati prodotti innovativi di realtà virtuale e aumentata.

Si parlerà di Branded Content, ma anche dei motivi che hanno permesso ad alcuni personaggi di conquistare a colpi di like il grande pubblico.

Insieme ad Istat i numeri verranno portati al centro dell’attenzione del grande pubblico dei creativi; con Doc Servizi si analizzerà la situazione delle figure professionali che operano nel mondo di arte, cultura e creatività; Minerva Pictures lancerà Movi[e]Italy, il primo canale di cinema non di lingua inglese negli Usa e in Canada in collaborazione con Amazon; in collaborazione con Tik Tok Italia e Greater Fool Media una challenge porterà i tiktokers d’Italia a sfidarsi per aggiudicarsi il Premio in collaborazione con il Roma Web Fest.

Ci saranno anche momenti dedicati al mercato dove produzioni come Medusa, Wildside, Sky, e molti altri incontreranno i creativi con interessanti idee. Immancabili saranno le opere protagoniste del premio Movieland dedicato alla promozione del territorio della Regione Lazio in collaborazione con Roma Lazio Film Commission grazie all’attività promossa dal Direttore Cristina Priarone, che permetterà al vincitore di ottenere un premio allo sviluppo di 3.000,00 Euro.

Infine importanti nomi sono attesi per le due serate di premiazione: il Gran Galà delle webserie che si svolgerà giovedì 29 Novembre, presso il Teatro del The Church Palace e il Galà dei Fashion Film che si terrà venerdì 30 Novembre presso la Casa del Cinema di Roma per concludere tra glamour e eleganza le tre giornate di festival.