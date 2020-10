UCI Cinemas: prosegue ESSAI, la rassegna di cinema d’autore

Prosegue negli UCI Cinemas ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana è Miss Marx, il lungometraggio diretto da Susanna Nicchiarelli e distribuito da 01 Distribution.

[Qui la nostra recensione di “Miss Marx”]

Le multisale del Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. Rassegna di cinema d’autore sono:

UCI Catania, UCI Bolzano, UCI Verona, UCI Alessandria, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Villesse (GO), UCI Palermo, UCI MilanoFiori, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI RedCarpet Matera, UCI Mestre (VE), UCI Sinalunga (SI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Ferrara, UCI Casoria (NA), UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Roma Est, UCI Lissone (MB), UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Firenze, UCI Montano Lucino (CO), UCI Torino Lingotto, UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Porta di Roma, UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Fiumara (GE), UCI Molfetta (BA).

Nell’UCI Pioltello la rassegna é in programmazione il mercoledì.

Come acquistare i biglietti:

Il costo del biglietto è di 5 euro. È possibile acquistare i biglietti tramite l’App gratuita di UCI Cinemas (disponibile per Apple e Android) e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse.

Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisale aderenti e tramite call center (892.960).

