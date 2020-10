I protagonisti di Sul più bello arrivano a UCI Porta di Roma

Il 24 ottobre alle 20:15 a UCI Porta di Roma il cast di Sul più bello, il film diretto da Alice Filippi con Giuseppe Maggio e distribuito da Eagle Pictures, saluterà il pubblico presente in sala per la proiezione.

Sul più bello sarà presentato in anteprima nel corso di Alice nella città domani 17 ottobre con due proiezioni in Sala Sinopoli (Auditorium) e al cinema Caravaggio. Il film uscirà nelle sale il 21 ottobre.

Sul più bello racconta la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina che, sin dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è una ragazza molto solare con un carattere travolgente e la smania di voler fare tutto e subito. A 19 anni sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello: il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché a una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile, la preda perfetta. Ma, mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose vanno in maniera diversa e inaspettata. Marta sconfigge la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e conquista l’amore di Arturo, ma ora deve affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

